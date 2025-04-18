Под промысел ставриды в ЮТО отвели объемы

Росрыболовство распределило квоту добычи ставриды в южной части Тихого океана применительно к видам квот на 2025 г. Объем составляет свыше 50 тыс. тонн.

Квота вылова ставриды, предоставленная Российской Федерации в районе регулирования ЮТО, составляет 50301 тонну. Это больше, чем в прошлом году. Объем отведен под промышленную добычу, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что принципы промысла в ЮТО страны-участницы определили на 13-й сессии Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (SPRFMO, СПРФМО), проходившей в феврале в Сантьяго (Чили).

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