Члены Комиссии СТО договорились по ресурсам Северной Пацифики

Участники девятой сессии Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана, (NPFC, Комиссии СТО) обсудили регулирование промысла. Одним из ключевых решений стало сокращение на 10% общего вылова сайры.

В мероприятии, проходившем в марте, в составе российской делегации участвовали сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО. В общей сложности на встречах присутствовало более 130 представителей от девяти членов NPFC и 13 организаций-наблюдателей.

По итогам заседаний обновлены меры по сохранению и управлению запасами тихоокеанской сайры. В том числе решено принять временные правила регулирования промысла и снизить на 10% общий вылов сайры, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Планируется, что эта мера поможет улучшить состояние ресурса.

Кроме того, члены комиссии обновили меры по сохранению и управлению запасами японской скумбрии. Договорились сократить на 29% ее вылов в Конвенционном районе СТО для предстоящего промыслового сезона (с 1 июня 2025 г. по 31 мая 2026 г.).

Меры регулирования промысла по дальневосточной сардине (иваси), кальмару Бартрама и тихоокеанскому кальмару согласовали без изменений — они остались такими же, как в 2024 г.

Были обновлены меры по сохранению и управлению донным промыслом в северо-западной и северо-восточной частях Северной Пацифики. В частности, для донного промысла закрыли два района горы Юрияку Императорского подводного хребта.

Комиссия согласовала обязательное указание приловов при пелагическом промысле целевых объектов, таких как тихоокеанская сайра, японская скумбрия, иваси, кальмар Бартрама и тихоокеанский кальмар.

Также на встрече рассмотрели перспективы сотрудничества Комиссии СТО с другими международными рыбохозяйственными и научными организациями. В том числе с Комиссией по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК, NPAFC) и Организацией по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС, PICES).

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