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Разливы топлива вредят, в частности, морской среде

На борьбу с нефтеразливами наука «призвала» торф

Специалисты национального исследовательского университета «МЭИ» и Объединенного института высоких температур РАН разработали эффективный поглотитель нефтепродуктов на основе верхового торфа.

Одним из самых эффективных способов очистки от нефтепродуктов поверхности почвы и воды является сорбционная чистка. Ее преимущества — удаление загрязнений до требуемых остаточных концентраций, простота управления процессом, химическая стойкость сорбента к поглощаемым веществам. Однако применение растворимых синтетических сорбентов, таких как каучуковая крошка, порошок фенолформальдегидной смолы, гранулы полистирольного пенопласта, может привести к вторичному загрязнению окружающей среды. Поэтому все большее распространение приобретают сорбенты на основе растительного сырья.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минобрнауки, авторы нового поглотителя нефтепродуктов предложили использовать в качестве сорбента верховой торф, образующийся в верхних слоях болот без доступа кислорода и грунтовых вод. Он отличается пористой, волокнистой структурой и хорошо удерживает влагу.

Ученые экспериментально доказали возможность активации сорбционных свойств таблеток верхового торфа при обработке их низкотемпературной плазмой. Плазменные условия создавались при атмосферном давлении высокочастотным индукционным плазмотроном с использованием аргона.

«Уже сейчас мы можем сказать, что нефтеемкость торфяных таблеток, обработанных в высокочастотном плазмотроне, увеличивается в два раза за счет изменения структуры волокон торфа. Благодаря такому методу происходит частичное изменение гидрофильности на гидрофобность, что увеличивает поглотительную способность таблеток торфа и позволяет удерживать нефтепродукт», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Сорбенты на основе торфа в целом обладают наибольшей эффективностью в поглощении нефтепродуктов по сравнению с другими природными органическими сорбентами — активированным углем, соломенной и камышовой сечкой, древесными опилками, шелухой и другими. Один грамм торфа поглощает до двух и более граммов нефти. Новая технология позволяет повысить этот показатель вдвое, подчеркнули в Минобрнауки.

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