На спизулу и балтийскую треску желающих не нашлось

Запланированные на 22 апреля торги по продаже долей квот для промысла в Дальневосточном, Западном бассейнах и районах действия международных договоров признаны несостоявшимися. По трем лотам заявок не поступило, еще два лота отходят единственному участнику.

Прием заявок на участие в электронных торгах был открыт до 18 апреля. Как сообщает корреспондент Fishnews, не нашлось желающих приобрести долю квоты спизулы в подзоне Приморье, две доли квоты трески в 26-м подрайоне Балтийского моря.

На долю квоты морского окуня в районе регулирования Конвенции о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК) и трески в подрайоне 3M района регулирования Организации по рыболовству в Северо-Западной Атлантике (НАФО) поступило по одной заявке — от мурманской компании РКФ. В этом случае лот отходит единственному участнику по начальной цене: по треске это более 2,2 млн рублей, по окуню — около 431 тыс. рублей.

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