Распределение рыболовных участков переходит на электронные аукционы

Приморское теруправление Росрыболовства выставило на торги три рыболовных участка для промышленного вылова анадромных видов рыб. Впервые участки будут распределяться через электронные аукционы.

Закрепление рыболовных участков через электронные аукционы опробует Приморский край. Напомним, что ранее участки для рыболовства распределялись через конкурсы. Принятый в 2023 г. федеральный закон предусмотрел, что ранее закрепленные участки могут при выполнении пользователем ряда условий (в том числе внесении платы) переоформляться на новый срок без торгов (конкурсов и аукционов). Высвободившиеся участки должны отправляться на электронные аукционы, исключение сделано только для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Приморское территориальное управление организует торги по трем рыболовным участкам для промышленного вылова анадромных видов рыб:

- участок в Японском море в районе мыса Золотой, стартовая стоимость лота — свыше 176,9 млн рублей;

- участок в Японском море в районе устьев рек Кема и Малая Кема с начальной ценой более 3,9 млн рублей;

- участок в Японском море в районе устья реки Кабанья, стартовая стоимость — более 81,7 млн рублей.

По новым правилам, пользователи должны будут заключить и выполнять соглашение с руководством субъекта Федерации об участии в социально-экономическом развитии региона. В случае с выставленными тремя участками речь идет об участии в развитии Тернейского муниципального округа.

Прием заявок на участие в торгах стартовал 16 апреля и завершится 15 мая. Сами торги запланированы на 20 мая. Проводить их предполагается на площадке РАД.

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