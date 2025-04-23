Рыболовные участки стали выставлять на электронные аукционы

За неделю на электронные торги выставили рыболовные участки в Приморском крае и Сахалинской области. По новым принципам распределяются РЛУ не только для промышленного, но и для любительского рыболовства.

Если раньше рыболовные участки распределялись через конкурсы, то теперь они будут закрепляться по итогам аукционов. Конкурсный формат остался только для участков для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера.

Первым процедуру электронных торгов опробует Приморский край. На электронный аукцион выставлены три рыболовных участка в Японском море для промышленного вылова анадромных рыб. Торги планируется провести 20 мая, сообщает корреспондент Fishnews.

Также в мае запланирован аукцион по закреплению участка для организации любительского рыболовства в Сахалинской области.

Так как на торги выставлены участки для добычи анадромных видов рыб, размещены проекты соглашений об участии в социально-экономическом развитии территорий, которые предложено заключить получателям участков. Все документы доступны по ссылкам: Сахалин и Приморский край (первый РЛУ, второй РЛУ, третий РЛУ).

Рыболовные участки выставлены на торги на площадке Российского аукционного дома.

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