Участники совещания в Совете Федерации предложили подумать над добровольностью переоформления границ участков

По итогам совещания, которое организовал в марте Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Росрыболовству рекомендовано организовать с Минсельхозом РФ и региональными властями обсуждения инициатив по переоформлению границ рыболовных участков в добровольном порядке.

Совещание по перезаключению договоров на рыболовные участки без торгов провел в марте председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

На встрече с участием сенаторов, представителей федеральных ведомств, региональных парламентов и отраслевого сообщества обсуждались сроки кампании по перезакреплению рыболовных участков, господдержка пользователей.

На совещании подняли и вопросы границ участков: как быть, если уже после перезаключения договора и внесения платы за перезакреплениеграницы посчитают не соответствующими требованиям законодательства.

Как стало известно Fishnews, по итогам совещания Росрыболовству рекомендовано совместно с Минсельхозом России и властями регионов организовать на площадке профильной межведомственной рабочей группы обсуждения законодательных инициатив по вопросам переоформления.

В частности, речь идет о добровольном порядке переоформления границ участков и отмене проектируемых сроков переоформления границ.

На заседании МРГ, которое прошло после совещания в Совете Федерации, представители прибрежных регионов — Камчатки, Хабаровского края и Магаданской области — также выступили за то, чтобы защитить пользователей участков от рисков с границами. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил профильному управлению ведомства подготовить такие предложения.

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