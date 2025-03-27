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О внесенных в правительство поправках по плате за рыболовные участки на заседании профильного комитета Совфеда рассказал заместитель министра сельского хозяйства Максим УВАЙДОВ. Фото пресс-службы СФ

Поправки по плате за рыболовные участки ушли в правительство

Проект изменений в правила расчета и взимания платы за перезакрепление рыболовных участков передан в правительство. Предложен иной принцип рассрочки платежа.

Минсельхоз 25 марта внес в правительство согласованный с ведомствами проект постановления об изменениях в правила определения размера и взимания платы за перезакрепление рыболовных участков без торгов. Об этом рассказал на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов.

Напомним, что постановление о правилах расчета и взимания платы за перезаключение договоров на рыболовные участки правительство выпустило в июле 2024 г. Предполагаемые выплаты взволновали отраслевое сообщество. Минсельхоз представил поправки в документ.

Проект постановления, в частности, предусматривает, что первый взнос будет в размер 25% платежа, а не 40%, как в ранее принятом документе, отметил Максим Увайдов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сенаторы на заседании комитета вновь заявили о рисках, которые регионы связывают с проведением кампании по перезакреплению участков в 2025 г.

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