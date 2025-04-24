ФАС заявила о результатах борьбы с незаконным иностранным влиянием в рыбной отрасли

На коллегии Федеральной антимонопольной службы руководитель ведомства Максим Шаскольский доложил в том числе о деятельности по контролю иностранного участия в стратегических отраслях.

В рамках контроля за иностранными инвестициями подготовлено и проведено 8 заседаний профильной правительственной комиссии, рассмотрено 37 ходатайств иностранных инвесторов о предварительном согласовании сделок в отношении российских стратегических обществ, рассказал глава ФАС.

«А в результате тесного взаимодействия с коллегами из правоохранительных органов в 2024 году в судебном порядке устранен незаконный контроль иностранных лиц над обществами, действующими в сфере рыболовства и судостроения», — обратил внимание Максим Шаскольский.

Напомним, что в прошлом году отраслевые объединения обращали внимание на проблематику приостановления действия разрешений на вылов в случае заключения ФАС о незаконном иностранном влиянии — еще до суда, сообщает корреспондент Fishnews.

Резонанс также успел вызвать предложенный антимонопольной службой законопроект о распространении особых требований по контролю иностранного участия на другие виды деятельности в рыбной промышленности, помимо рыболовства.

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