На Сахалине утвердили места для лова симы по путевкам

В Сахалинской области региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб определила места для организации любительского рыболовства симы. Такая рыбалка в 2025 г. будет разрешена на восьми участках.

Согласно протоколу заседания, участки для рыбалки на симу расположены в Западно-Сахалинской и Восточно-Сахалинской подзонах — на реках Красногорка, Тамбовка, Урюм, Лесогорка, Лангери и Вал, а также на морском побережье.

Как сообщает корреспондент Fishnews, комиссия на основании заявок юрлиц и индивидуальных предпринимателей установила объемы симы для организации любительского рыболовства. В общей сложности выделили 40,5 тонны «вишневого лосося».

Напомним, ранее были определены сроки начала и запрета этой рыбалки в Сахалинской области в 2025 г.

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