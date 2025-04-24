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На совещании отметили, что остается потребность в новых местах для любительского лова тихоокеанских лососей

Сахалин и Курилы поищут новые возможности для развития любительской рыбалки лосося

В Сахалинской области есть потребность развивать возможности любительского лова кеты и симы — как это обеспечить, обсудили на совещании у заместителя руководителя Росрыболовства.

Губернатор Валерий Лимаренко ставит задачу приложить максимальные усилия к развитию любительского лова на островах, подчеркнул зампред регионального правительства Антон Зайцев. Он напомнил об уже реализованной инициативе «пять хвостов».

По вопросам развития любительского рыболовства в Сахалинской области на совещании у заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова высказались представители региональных ассоциаций, правительства и отраслевой науки, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства выступило с предложениями по регулированию добычи мойвы. В частности, предложено установить суточную норму вылова мойвы — 50 кг на человека.

Остается потребность в новых местах для любительского лова тихоокеанских лососей — на это обратила внимание руководитель АНО «Рыбаки Сахалина» Любовь Стримжа. Ранее в регионе было 44 участка, которые можно было использовать и для промышленного рыболовства, и для организации любительской рыбалки. Однако с изменением федерального законодательства возможность многоцелевого использования исчезла. Представитель объединения рыболовов предложила вернуться к двойному использованию участков.

Пока такая правовая конструкция не проходила, но, возможно, нужно вновь попытаться выступить с инициативой и также рассмотреть другие варианты расширения возможностей любительского лова для людей, отметили участники совещания.

Василий Соколов напомнил, что сейчас планируются новые торги по распределению акваторий для организации любительского лова.

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов обратил внимание на растущее внимание к теме любительского рыболовства. В разных регионах страны появляются объединения рыбаков-любителей, Сахалинская область — один из примеров.

Напомним, что вопросы развития любительской рыбалки в Сахалинской области, в том числе направление рыболовного туризма, обсуждались также на совещании в феврале.

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НазадМетки: лососьправительстворосрыболовствосахалин
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