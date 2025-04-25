В Карелии открылся весенний промысел корюшки

Карельские предприятия приступили к весеннему промыслу корюшки. Как и в прошлом году, наукой рекомендовано к вылову в Онежском озере 1,4 тыс. тонн, но реальный объем добычи ожидается на уровне 0,6–0,7 тыс. тонн.

Рыбодобывающие организации Карелии открыли сезон лова европейской корюшки. Промысел ведется в весенний период, когда рыба собирается в большие стаи и массово идет на нерест. Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства сельского и рыбного хозяйства республики, основной объем корюшки традиционно добывается на Онежском озере в Петрозаводской губе и предустьевых участках реки Водла в Пудожском районе с использованием заколов, мереж и ставных неводов.

Карельский филиал ВНИРО на 2025 г. рекомендовал к освоению в рамках промышленного рыболовства в Онежском озере 1,4 тыс. тонн корюшки (на уровне 2024 г.). В прошлом году предприятия республики наловили 0,6 тыс. тонн корюшки, в этом году объем добычи также ожидается на уровне 0,6–0,7 тыс. тонн.

Уловы в охлажденном виде направляются для реализации в торговые точки. Кроме того, в Петрозаводске организовано производство консервированной продукции из корюшки.

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