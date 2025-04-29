Кто купит: распределение участков для любительского лова продолжается на Сахалине

В Сахалинской области рассчитывают найти пользователя еще одному участку для организации любительской рыбалки. На электронный аукцион выставлена акватория на реке Хой в Смирныховском районе.

Торги по закреплению рыболовного участка для организации в Смирныховском районе Сахалина любительской рыбалки предполагается провести на площадке Российского аукционного дома.

Как сообщает корреспондент Fishnews, РЛУ выставлен с начальной ценой в 218 тыс. рублей. Также при осуществлении добычи анадромных рыб получателю участка предстоит заключить с регионом соглашение об участии в социально-экономическом развитии территории — проект документа размещен на странице торгов. Заявки на участие принимаются до 26 мая. Начать аукцион планируется 6 июня.

Напомним, что на другом электронном аукционе предполагается подобрать пользователя еще одному рыболовному участку для лицензионного лова — на реке Пильво (тоже в Смирныховском районе).

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