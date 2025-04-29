Сурими, лосось, краб: Рыбный союз проанализировал тренды поставок в Японию

Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Японию в январе-марте 2025 г. по сравнению с показателями за тот же период прошлого года вырос на 7% в натуральном выражении и снизился на 4% в стоимостном — до 22 тыс. тонн на сумму 181 млн долларов, рассказали в Рыбном союзе.

Аналитический центр Рыбного союза проанализировал российские рыбные поставки на основе данных статистики правительства Японии, сообщили Fishnews в пресс-службе объединения.

Эксперты объединения, в частности, обратили внимание на динамику по сурими. Российские поставки сурими из минтая в Японию в первом квартале 2025 г. достигли рекордных 4,5 тыс. тонн на сумму 10 млн долларов. Это почти втрое больше, чем в январе-марте 2024 г.

Такой рост аналитики Рыбного союза связали с двумя основными факторами: увеличением производства на 20% к уровню января-марта 2024 г. (до 43 тыс. тонн) и благоприятной конъюнктурой для расширения позиций России на мировом рынке: высоким уровнем цен (в среднем +20% к показателям аналогичного периода прошлого года) и ослаблением позиций основных конкурентов.

Экспорт мороженой нерки ПБГ остался на уровне первого квартала прошлого года в физическом выражении и вырос на 45% — в стоимостном: 4,5 тыс. тонн на сумму 36 млн долларов.

Существенное подорожание экспортной нерки объясняется падением объемов добычи дальневосточных лососевых, в том числе японского вылова кеты на 18% до 43 тыс. тонн (2024 г. к 2023 г.). При этом российский вылов нерки в 2024 г. сократился всего на 3% к уровню 2023 г. — до 36 тыс. тонн, указали в отраслевом объединении.

Российские поставки конечностей крабов в Японию в первом квартале 2025 г. сократились по сравнению с уровнем 2024 г. на 35% в натуральном выражении и на 11% — в денежном: до 3 тыс. тонн на сумму 70 млн долларов.

С учетом роста всего российского крабового экспорта в первые три месяца 2025 г. на 23% в весе и 26% в деньгах — до 17 тыс. тонн на сумму 440 млн долларов — можно говорить о перераспределении поставок на другие рынки: прежде всего Китай и Республику Корею, считают аналитики.

Экспорт морских ежей из России в Японию в январе-марте 2025 г. увеличился на 6% в натуральном выражении и на 20% в стоимостном — до 2,6 тыс. тонн на сумму 29 млн долларов. Средняя цена за 1 кг морские ежей поднялась на 14% — до 11 долларов.

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