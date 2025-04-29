В Ростове-на-Дону пресекли продажу икры без документов

В Ростове-на-Дону в рамках операции «Путина-2025» правоохранители изъяли из оборота более 33 кг икры разных рыб. Общая стоимость конфискованной продукции превысила 485,8 тыс. рублей.

При проверке павильона в торговом комплексе выяснилось, что предприниматель хранил и продавал немаркированную рыбопродукцию без необходимых документов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального управления МВД, правоохранители изъяли 25 кг лососевой икры, 4,25 кг икры осетровых и 4,4 кг икры щуки.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт продукции без маркировки, совершенные в крупном размере).

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