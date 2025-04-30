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На причалах и других объектах морского терминала Архангельского тралового флота работа кипит круглосуточно

АТФ: Берег и море — в надежной связке

Архангельский траловый флот — это не только суда, ведущие промысел в суровых условиях. Береговые подразделения АТФ, включая морской перегрузочный терминал и судоремонтную базу, вносят важный вклад в экономику северного региона.

По итогам 2024 г. объемы перевалки генеральных грузов через морской терминал Архангельского тралового флота превысили 180 тыс. тонн и продолжают расти. По словам генерального директора АТФ Сергея Зарубина, грузооборот портового участка ежегодно увеличивается на 25–30 тыс. тонн. С ростом объемов идет постепенное расширение портовой территории, добавляются новые площадки, в том числе для размещения низкотемпературных контейнеров, закупается спецтехника — тягачи, краны, погрузчики.

Рыбная продукция занимает сравнительно небольшую долю в грузообороте порта: в прошлом году через терминал прошло 3855 тонн. Главным ограничителем выступает емкость холодильников. «Если рыбы мы еще можем погрузить 5 тыс. тонн, то для краба в силу особенностей размещения объем уменьшается в два раза, т.е. до 2,5 тыс. тонн», — рассказывает гендиректор АТФ журналу Fishnews.

Сейчас в порту обслуживаются не только суда АТФ и СЗРК, но и других архангельских и даже некоторых мурманских рыбопромышленных компаний. Сюда же встают под разгрузку транспорта, доставляющие рыбу с Дальнего Востока по Северному морскому пути.

«Несмотря на то, что мы много работаем с генгрузами, нас по-прежнему все ассоциируют в первую очередь с рыбным портом. Рыболовные суда, траулеры, которые приходят, как правило, небольшие, выгружаем мы их быстро, поэтому интересы генеральщиков и рыбаков не пересекаются. Никто друг другу не мешает», — подчеркивает руководитель порта Максим Дрегало.

С противоположного берега реки Соломбалка на терминал смотрят док и цеха Базы технического обслуживания (БТО) Архангельского тралового флота. Сегодня это современное судоремонтное предприятие, способное выполнять самые сложные виды ремонтных работ.

«На протяжении пяти лет на заводе происходила очень мощная модернизация производства. Она включала в себя как восстановление той инфраструктуры, которая нам досталась, так и комплексное обновление производства», — рассказывает директор БТО АТФ Сергей Мальгин. Объем инвестиций только в 2023–2024 гг. составил 80 млн рублей.

В поисках путей расширения клиентской базы завод успешно осваивает новые для себя виды деятельности. В последние годы были открыты цеха по ремонту топливной судовой аппаратуры, роторов турбин, плотницкий участок. Все эти работы ранее выполнялись сторонними организациями, а сейчас БТО в состоянии осуществлять комплексный ремонт судна своими силами под ключ.

По словам Сергея Зарубина, наиболее перспективным вариантом по-прежнему выглядит комплексное развитие порта в связке с судоремонтом. «Это было бы интересно всем: и судовладельцам, и нам, — подчеркивает гендиректор АТФ. — Но даже если по каким-то причинам этот проект не срастется, нет сомнений, что оба подразделения АТФ выживут сами по себе, независимо друг от друга и с неплохими результатами».

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.
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