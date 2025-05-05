Изменения по плате за рыболовные участки считают послаблением, но небольшим

Изменения правил расчета и взимания платы за перезакрепление рыболовных участков дадут некоторое послабление, но небольшое. Такое мнение высказало большинство участников опроса Fishnews.

Правительство внесло изменения в правила определения размера и взимания платы за перезакрепление рыболовных участков без торгов.

Большая часть участников голосования, организованного в телеграм-канале Fishnews, считают, что поправки обеспечат некоторое послабление для пользователей, но небольшое. Этот вариант ответа набрал 86% голосов. Остальные 14% участников опроса полагают, что принятые изменения существенно снизят нагрузку на пользователей рыболовных участков.

По поводу того, какие изменения наиболее важны для пользователей, голоса разделились поровну. 50% участников опроса считают, что это отказ от коэффициента-дефлятора при определении расчетной суммы сбора за водные биоресурсы (она, в свою очередь, заложена в формулу платы). Еще 50% полагают, что наиболее значим пересмотр рассрочки: четыре платежа вместо трех.

Напомним, что в Госдуме запланировано второе чтение законопроекта о сроках кампании по перезакреплению рыболовных участков.

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