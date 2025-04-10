Госдума включила законопроект по рыболовным участкам в график на май

Второе чтение законопроекта о единых сроках перезакрепления рыболовных участков Госдумы наметила на 20 мая — такая дата предусмотрена в календаре рассмотрения вопросов на новый месяц.

Госдума утвердила календарь рассмотрения вопросов на май. Согласно этому документу, законопроект о единых сроках перезакрепления рыболовных участков нижняя палата парламента планирует рассмотреть во втором чтении 20 мая. Решение о дате рассмотрения перед этим, 19 мая, примет совет Госдумы — он составляет непосредственно проект повестки заседаний ГД в том числе на основе календаря, сообщает корреспондент Fishnews

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в части уточнения правил и условий заключения договора пользования рыболовным участком) в декабре передало на рассмотрение Госдумы правительство. Документ подготовлен в развитие федерального закона, который был принят в 2023 г. и предусматривает возможность перезаключения договора на рыболовный участок без торгов — конкурсов и аукционов. Для этого пользователь должен отвечать ряду условий, в том числе внести плату — принципы ее расчета и взимания вызвали большой резонанс в отрасли, прежде всего в связи с перезакреплением участков для промысла лососей.

Сейчас закон увязывает сроки подачи заявлений на переоформление с завершением действия конкретных договоров. Правительственный законопроект предполагает перезакрепление в единый период. Согласно принятому в первом чтении документу, это будет 2025 г. Регионы предложили сдвинуть кампанию по переоформлению на 2026 г.

Сейчас ожидается выход изменений по принципам расчета и взимания платы за перезакрепление.

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