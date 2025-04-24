Производственный контроль предлагают сделать понятнее

Проблематику регулирования производственного контроля — нового механизма по борьбе с браконьерством, который решило ввести государство, — обсудили на заседании Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Производственный контроль не первый раз становится темой конференций Fishnews Online. Обязанность организовать работу по борьбе с нарушениями в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов уже предусмотрена законом для пользователей рыболовных участков. А в апреле в Госдуму внесли и законопроект о распространении механизма на участки аквакультуры.

О вопросах, возникающих при анализе уже существующей и предлагаемой правовой базы по производственному контролю, коллегам по координационному совету рассказал председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

ДВ СПМ прорабатывал проблематику производственного контроля с Ассоциацией рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, Ассоциацией рыбохозяйственной предприятий Приморья, Ассоциацией лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области, Ассоциацией «Росрыбхоз».

Объединения предлагают подумать, например, над полномочиями производственных инспекторов — чтобы они могли не только фиксировать нарушения и передавать материалы госорганам, но и изымать браконьерские орудия лова. Еще одна важная тема — защита работников, которые будут осуществлять производственный контроль, со стороны государства. Много вопросов и в сфере того, как будет оцениваться исполнение обязанности по организации производственного контроля.

Все эти моменты необходимо продумать, в том числе и принимая решение о распространении производственного контроля на аквакультуру, считает Роман Витязев.

Правовую базу для производственного контроля нужно доработать таким образом, чтобы это была не просто дополнительная обязанность пользователей участков, а действительно работающий механизм по сохранению рыбных запасов, отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

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