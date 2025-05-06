Инвесторы смогут попробовать свои силы в организации любительской рыбалки на Сахалине

Участок для организации любительской рыбалки на реке Агнево на Сахалине предлагается покупателям на электронном аукционе. Стартовая цена лота составляет 518 тыс. рублей.

Рыболовный участок в Александровск-Сахалинском районе Сахалинской области выставлен на торги на площадке Российского аукционного дома.

Прием заявок на участие в электронном аукционе открылся 4 мая и завершится 2 июня. Начало самих торгов запланировано на 18 июня, сообщает корреспондент Fishnews.

В качестве видов водных биоресурсов, обитающих в границах РЛУ, указаны анадромные объекты. Для организации их добычи пользователю необходимо будет заключить с властями региона и выполнять соглашение об участии в социально-экономическом развитии Сахалинской области.

До этого на торги были выставлены участки для организации любительского лова в Смирныховском района региона — на реках Пильво и Хой.

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