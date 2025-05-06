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Специальный выпуск подкаста — диалог с приглашенным экспертом в области устриц. Фото предоставлено «Мореодором»

«Мореодор» решил популяризировать рыбу с помощью подкастов

Предприятия и ассоциации рыбной отрасли пробуют разные форматы для продвижения рыбы и морепродуктов в меню россиян. Трейдер «Мореодор» запустил подкаст «Рыбные люди», который, как отмечают в компании, будет интересен не только потребителям, но и профессионалам рынка.

На площадке рубрик «Сильная переработка — гордость отрасли» и «Рыба для россиян» продолжаем рассказывать о проектах по популяризации рыбной продукции.

Компания «Мореодор» запустила с этой целью подкаст «Рыбные люди». В аудиоформате он рассказывает о разных видах рыбы. Пилотную серию посвятили минтаю — «простой, доступной и очень вкусной рыбе». Авторы подкаста развенчивают мифы, связанные с минтаем на потребительском рынке, например объясняют, какие технологии помогают избежать сухости продукта. А также дают советы, как выбрать качественный минтай.

Другой выпуск посвящен тунцу — рыбе, которая подается в элитных ресторанах и в то же время широко представлена в повседневной кулинарии. Слушатели могут узнать, какие виды тунца популярны в России, как организована его добыча. Пока выпуски доступны для прослушивания в telegram-канале компании, а также на платформе «Яндекс Музыка».

В компании рассчитывают, что программа будет востребована как среди потребителей рыбы и морепродуктов, так и среди тех, кто работает с рыбной продукцией в силу своей профессии, сообщает корреспондент Fishnews.

Формат подкаста выбрали, так как он позволяет получить полезную информацию, не отвлекаясь от обычных дел.

В рамках первого сезона пока опубликовано 12 выпусков. Среди них выделяется специальный выпуск — диалог с приглашенным экспертом в области устриц. В подкасте затронули профессиональные аспекты разведения, хранения и подачи этого продукта.

Планируется, что и далее в качестве экспертов в подготовке подкастов будут участвовать технологи, закупщики, шеф-повара и кулинарные эксперты.

«Название «Рыбные люди» выбрано не случайно. Оно отражает суть подкаста, который посвящен знаниям людей из различных областей рыбной индустрии, объединенных одной страстью — любовью к рыбе и морепродуктам. Каждый ведущий и гость нашего подкаста — эксперт в своем деле, будь то маркетинг, технологии, закупки или кулинария, и готов поделиться своими уникальными знаниями и опытом», — прокомментировали в компании.

Напомним, для того чтобы рассказать, чем живет российская рыбоперерабатывающая отрасль, Fishnews в прошлом году запустил специальный проект «Сильная переработка — гордость отрасли». Также в специальной рубрике «Рыба для россиян» мы собираем всю информацию о решениях для повышения потребления рыбной продукции в стране.

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