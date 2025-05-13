Американская рыба может попасть под санкции ЕС

Еврокомиссия опубликовала список товаров из США, которые могут попасть под ответные тарифные меры в случае провала переговоров с Вашингтоном. В перечень вошли в том числе лосось, минтай и треска.

Список, вынесенный на общественные консультации, опубликован на сайте Европейской комиссии, он содержит импортируемую продукцию из США на сумму 95 млрд евро. Введение новых пошлин на американские товары рассматривается как ответ на действующие и потенциальные тарифы со стороны Соединенных Штатов, в том числе в рамках торгового противостояния, инициированного администрацией президента Дональда Трампа, пишет зарубежная пресса. Предполагается дополнительно обложить около 110 позиций.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень входит живая, свежая, охлажденная, замороженная, копченая, консервированная, сушеная и измельченная продукция, в том числе из лососевых, тресковых, сельдевых, макрелевых, ракообразных, моллюсков, иглокожих и медуз. Общая стоимость этих товаров оценивается в 500 млн евро.

Планируется, что общественные консультации продлятся до 10 июня, после чего Еврокомиссия утвердит окончательный список товаров. Введение пошлин возможно не ранее 8 июля, это связано с 90-дневной паузой, объявленной президентом США.

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