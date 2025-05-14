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Министерство морских дел и рыболовства Республики Индонезия объявило о планах увеличить площадь морских охраняемых зон страны на 200 тыс. га в 2025 г.

У Индонезии прибавится особо охраняемых вод

Министерство морских дел и рыболовства Республики Индонезия объявило о планах увеличить площадь морских охраняемых зон страны на 200 тыс. га в 2025 г.

Это решение призвано укрепить устойчивость морской среды, способствовать ее сохранению и одновременно поддержать экономический рост республики. Как сообщает корреспондент Fishnews, в 2022 г. Индонезия уже анонсировала расширение своих морских охраняемых зон к 2030 г.

Генеральный директор по морскому пространственному планированию министерства Картика Листриана отметила, что новая инициатива в том числе реализует международные обязательства страны, принятые в Южной Корее на недавних мероприятиях, посвященных защите океана странами АТЭС. По словам Картики Листрианы, увеличение площади охраняемых зон позволит использовать морские ресурсы ответственно, устойчиво и справедливо.

Кроме того, министерство сосредоточит усилия на управлении так называемым голубым углеродом, накапливаемым морскими экосистемами. Как пишет иностранная пресса, запланировано определение углеродной емкости лесов водорослей на 20 охраняемых территориях, создание национальной базы данных и сети по голубому углероду, участие в международных проектах и форумах, а также разработка национальных рекомендаций по управлению морским углеродом.

Также министерство рассчитывает с 2025 г. ежегодно повышать эффективность управления морскими охраняемыми зонами на 5%, завершить разработку документов по зонированию и утвердить соответствующие нормативные акты.

Еще один значимый проект — развитие поселений, специализирующихся на выращивании морских водорослей. Это станет частью программы устойчивого рыбного хозяйства республики.

По данным зарубежных СМИ, сейчас общая площадь морских охраняемых зон Индонезии составляет 29,9 млн га, или 9,2% всей морской акватории страны.

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