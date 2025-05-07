Государства АТЭС напомнили о защите океанов

В Пусане прошла встреча министров стран — членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На ней обсудили острые экологические и экономические вызовы, угрожающие морским экосистемам АТР.

Это первое мероприятие подобного уровня за последние десять лет, отмечают зарубежные СМИ. Кроме того, как сообщает корреспондент Fishnews, отраслевая министерская встреча — первая, проведенная Республикой Корея в ее статусе страны — председателя саммита АТЭС в 2025 г.

В мероприятии, которое состоялось 30 апреля и 1 мая, приняли участие более 150 высокопоставленных представителей из профильных министерств 21 государства.

Министр морских дел и рыболовства Южной Кореи Кан Дохён подчеркнул ключевую роль океана как фундамента жизни и одного из главных ресурсов для устойчивого развития всех экономик государств АТЭС. Он напомнил проблемы последних лет: повышение температуры и уровня воды в океане, истощение рыбных ресурсов и растущее загрязнение.

Однако министр выразил уверенность в возможности перемен благодаря международному сотрудничеству. В частности, Кан Дохён отметил историческую значимость Соглашения по охране морского биоразнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции, принятого в 2023 г., а также прогресс в части соглашения Всемирной торговой организации о запрете избыточных рыболовных субсидий.

Участники встречи подтвердили свою поддержку ключевым инициативам АТЭС, таким как дорожные карты по борьбе с морским мусором (принята в 2019 г.), противодействие ННН-промыслу и развитие маломасштабного рыболовства и аквакультуры (принята в 2022 г.).

Кроме того, принято решение активно использовать Центр образования и подготовки по вопросам морской среды (AMETEC) в качестве образовательного хаба в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот центр был создан на первой Министерской встрече АТЭС по вопросам океана.

Министры рассмотрят возможность регулярного проведения таких встреч. Ожидается, что это поспособствует обеспечению преемственности политики в области морских и рыбных ресурсов и усилит ее практическую реализацию в регионе. Участники мероприятия выразили надежду, что принятые договоренности перейдут из сферы деклараций в реальные действия на уровне каждой страны — члена АТЭС.

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