Затонувший в Заполярье гигантский плавдок будут утилизировать

Зампред правительства Дмитрий Патрушев в ходе визита в Мурманскую область осмотрел место затопления крупнейшего в России плавучего дока. Вице-премьер поручил федеральным ведомствам и региону подготовить дорожную карту по организации процесса утилизации.

Плавдок ПД-50 затонул в Мурманске в 2018 г. при ремонте авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

В совещании, проведенном Дмитрием Патрушевым, приняли участие губернатор Андрей Чибис, руководство Минприроды России, Минтранса России, Росморречфлота и других заинтересованных ведомств, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

«Сложившаяся в Мурманской области ситуация с затонувшим доком создает целый ряд проблем. Это и серьезные помехи для судоходства, и негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, данная акватория имеет стратегическое значение для развития Северного морского пути и проекта «Восток Ойл», которые реализуются по поручению президента России», — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, сейчас создается проект утилизации плавучего дока. «Далее мы приступим к работе. Проект будет масштабным и даже уникальным, так как подобных по размеру затонувших объектов в нашей стране до сих пор утилизировать не приходилось. Тем не менее мы понимаем, как это сделать. У нас есть проектные институты, которые готовы взяться за работу и затем произвести удаление этого объекта», — отметил Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер призвал ускорить работы, потому что из-за особенностей местного климата благоприятный для обследования сезон будет коротким. По итогам совещания Минтрансу России и Росморречфлоту вместе с регионом поручено оперативно разработать и утвердить дорожную карту по организации процесса утилизации.

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