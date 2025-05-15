Ольга Булкова: Современный рефрижераторный флот — это стабильная работа рыбной отрасли

Стране необходим новый рефрижераторный флот — эта задача нашла отражение в новой стратегии развития отечественного судостроения, утвержденной правительством РФ. Тема очень важна и для рыбной отрасли, обращает внимание председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, депутат региональной Думы Ольга Булкова.

Приоритеты по развитию российской судостроительной промышленности правительство определило в обновленной стратегии на период до 2036 г. и на дальнейшую перспективу до 2050 г.

Документ устанавливает сценарные показатели по постройке различных категорий судов и мероприятия по развитию отечественного судостроения.

Очень важно, что документ отражает необходимость строительства не только непосредственно рыбопромыслового, но рефрижераторного флота. Такие суда — неотъемлемая часть работы отрасли, заявила руководитель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга Булкова. Так, разработчики стратегии подчеркнули проблему устаревания рефрижераторного флота. В документе говорится о необходимости разработки проектов и строительства таких судов.

«Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз неоднократно отмечал, что обновление рефрижераторного флота имеет большое значение в том числе и для стабильной работы рыбной отрасли, — рассказала собеседница Fishnews. — При этом постройка транспортного рефрижератора — финансовоемкий проект. Поэтому мы считаем важным обеспечить господдержку строительства такого флота. В том числе предлагали рассмотреть на государственном уровне возможность субсидирования постройки. Убеждены, что это одно из основополагающих направлений. И принятая правительством стратегия закрепляет такой подход».

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