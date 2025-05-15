Комитет Госдумы принял решение по законопроекту об инвестквотах на 20 лет

Комитет Госдумы по аграрным вопросам решил снять с рассмотрения палаты парламента законопроект об увеличении срока, на который получают право на промысел обладатели долей квот под инвестиции. Инициатива также предусматривала изменение подходов к предоставлению прав на добычу крабов по квотам в инвестцелях.

Профильный комитет снял с рассмотрения Госдумой проект изменений закона о рыболовстве по регулированию программы квот под инвестиции. Решение принято в связи с отзывом законопроекта инициаторами.

Законопроект предусматривал увеличение срока, на который предоставляет право на добычу в рамках квот под инвестиции, с 15 до 20 лет. Такое изменение было предложено как по инвестквотам (они в основном предоставляются на добычу рыбы), так и по квотам вылова крабов в инвестиционных целях, сообщает корреспондент Fishnews.

Также проект закона предполагал предоставление возможности осваивать квоты добычи крабов в инвестиционных целях в год проведения аукциона.

Инициатива была внесена в Госдуму группой сенаторов в начале апреля, однако через некоторое время они отозвали законопроект.

Читайте также: Инвестквоты ждет новый аудит

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews