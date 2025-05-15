Два рыболовных участка в Приморье отходят Приморской рыбной компании

Рыболовные участки в Приморском крае первыми опробовали новые принципы распределения на электронных аукционах. По двум лотам поступило по одной заявке, на один лот претендентов не нашлось — торги признаны несостоявшимися.

На электронный аукцион в Приморье выставлялось три рыболовных участка. Прием заявок на участие в торгах завершился в мае, сообщает корреспондент Fishnews.

В итоге по двум лотам заявки поступили от Приморской рыбной компании (зарегистрирована в Хабаровске). В этом случае торги признаются несостоявшимися, а договор заключается с единственным участником по начальной цене. Таким образом, компания получает рыболовный участок в районе устьев рек Кема и Малая Кема со стартовой стоимостью более 3,9 млн рублей и участок в районе устья реки Кабанья с начальной ценой более 81,7 млн рублей.

На участок акватории Японского моря в районе мыса Золотой заявок на участие не поступило. Этот РЛУ предлагался со стартовой стоимостью свыше 176,9 млн рублей.

Напомним, что по новым правилам пользователи участков для промысла анадромных видов рыб (а это в том числе лососи) должны заключать и выполнять соглашение об участии в социально-экономическом развитии территории.

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