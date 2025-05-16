ЕАЭС и Иран расширяют возможности свободной торговли

Полноформатное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном вступило в силу с 15 мая. Для производителей стран союза создаются уникальные условия доступа на иранский рынок, отметили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Новый документ заменяет действовавшее с 2019 г. временное соглашение с ограниченным товарным охватом. Средняя ставка ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, поставляемых из Евразийского экономического союза в Иран, снизится с 20% до 4,5%, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

«В рамках имплементации полноформатного соглашения стороны уже приступили к организации первого заседания Совместного комитета, запланированного на вторую половину 2025 года, в ходе которого планируется обсудить конкретные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран», – отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Новое соглашение закрепляет взаимные обязательства ЕАЭС и Ирана по преференциальному доступу в отношении 90% от всей товарной номенклатуры. По сравнению с временным соглашением, в полноформатном существенно улучшена регуляторная часть, направленная на создание безбарьерного пространства торговли между сторонами, указали в пресс-службе.

По оценкам экспертов, реализация нового документа позволит кратно увеличить товарооборот между ЕАЭС и Ираном. В среднесрочной перспективе этот показатель может достигнуть 12 млрд долларов.

Напомним, что в апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Предусматривается в том числе развитие сотрудничества между странами в рыбном хозяйстве.

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