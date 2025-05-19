Заявительной кампании по инвестквотам на Северном бассейне добавили объемов

Росрыболовство внесло изменения в объемы для проведения 13-й заявочной кампании в рамках первого этапа инвестиционных квот по Северному бассейну — с учетом высвободившейся доли квоты.

Напомним, что прием заявок на участие в очередной кампании по закреплению инвестиционных квот первого этапа проходит с 1 марта и продлится до конца июня.

Бизнесу предложено построить промысловые суда на отечественных верфях и после этого получить возможность добывать рыбу. Речь идет о разнорыбице на Дальнем Востоке и треске и пикше на Северном бассейне, сообщает корреспондент Fishnews.

Однако теперь размеры долей квот по Северу под объекты инвестиций типа «З», «И» и «К» увеличились с 0,9785% до 2,655% в связи с высвободившейся долей квоты. Информация об этом размещена в системе торгов.

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