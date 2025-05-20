Законопроекту о рыболовных участках добавили времени

Законопроект о единовременной кампании по перезакреплению рыболовных участков без торгов не вошел в проект повестки заседания Госдумы на 20 мая. Документ решает важный вопрос: когда предприятиям предстоит перезаключать договоры, а значит, вносить соответствующий платеж.

Напомним, что проект федерального закона о сроках кампании по перезакреплению рыболовных участков в декабре внесло в Госдуму правительство. Сейчас, согласно законодательству, переоформление РЛУ без торгов (конкурсов и аукционов) увязано со сроками завершения действия того или иного договора. Однако предполагается провести эти процедуры в единые сроки. В феврале правительственный законопроект депутаты поддержали в первом чтении.

Ранее в календаре рассмотрения вопросов на май Госдума поставила второе чтение на 20-е число. Однако поступило предложение перенести рассмотрение на более поздний срок. Как сообщает корреспондент Fishnews, в опубликованный в понедельник вечером проект повестки заседания Госдумы на 20 мая документ не вошел.

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