Суд ХМАО рассмотрит дело о продаже фантомной икры

Правоохранители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры обвинили уроженца Приморского края в дистанционном мошенничестве. По версии следствия, он продал жителю ХМАО 25 кг несуществующей красной икры.

Следствие установило, что в ноябре 2021 г. фигурант, находясь в Новосибирске, опубликовал на торговой площадке сельскохозяйственных товаров объявление о продаже икры кеты с камчатского завода. При этом у злоумышленника товара в наличии не было. В объявлении мужчина указал номер телефона и разместил фото несуществующего деликатеса.

На объявление откликнулся житель города Лянтор. Он заказал у мошенника икру и перевел ему 74 тыс. рублей, но товар не получил, рассказали Fishnews в пресс-службе МВД России по ХМАО.

По словам обвиняемого, он осознавал незаконность своих действий и совершил преступление из-за трудного финансового положения. Полученные деньги мужчина потратил на личные нужды.

Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину), направлено в суд.

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