Долям квот спизулы и трески вновь попробуют найти покупателя

Росрыболовство организовало аукцион по продаже долей квот вылова трески в Балтийском море и спизулы на Дальнем Востоке. Ранее права на добычу этих объектов уже пытались реализовать.

Аукцион по продаже долей квот вылова в Дальневосточном и Западном бассейне запланирован на 11 июня. Прием заявок на участие открыт до 6 июня.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на торги выставили долю квоты для промысла спизулы в подзоне Приморье — 7,356%. Начальная цена — свыше 10 млн рублей.

Также покупателям предлагаются две доли квоты добычи трески в Балтийском море (26 подрайон): 7,25% со стартовой стоимостью более чем в 1,6 млн рублей и 7,45% с начальной ценой 1,65 млн рублей.

Ранее права на промысел этих объектов пытались продать на аукционе в апреле, однако заявок на участие не поступило и торги признали несостоявшимися.

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