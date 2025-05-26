Новый закон урегулирует вопросы между ритейлом и поставщиками продуктов

С сентября вступят в силу изменения закона, запрещающие включать в договоры поставки продовольственных товаров условие об ответственности поставщика за то, что он не поставил определенный объем продуктов, если такое количество не было согласовано.

Президент подписал федеральный закон, призванный защитить интересы поставщиков продовольствия. Как сообщает корреспондент Fishnews, в договоры поставки таких товаров запрещается включать условие об ответственности поставщика за то, что полностью или частично не поставил продукты в количестве, сверх согласованного ранее.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г., условия договоров поставки, заключенных до этой даты, нужно будет привести в соответствие до 1 марта 2026 г.

Сейчас отдельные договоры содержат условие об обязанности поставщиков выполнить заказ торговых сетей без подтверждения возможности поставки, обращали внимание в Федеральной антимонопольной службе.

По данным производителей, на практике возникают ситуации, когда торговые сети незапланированно увеличивают объемы заказов, в том числе из-за ошибок в прогнозировании спроса на отдельные товары,. При этом поставщики не могут отказаться, поскольку это влечет штрафы со стороны ритейла. Принятый закон, полагают в ФАС, будет способствовать восстановлению прав поставщиков.

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