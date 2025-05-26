Владивостокские портовики рассказали о подготовке к лососевой путине

Владивостокский морской рыбный порт способен выгружать в сутки на одну технологическую линию до 1 тыс. тонн. Все 11 причалов готовы к круглосуточной обработке судов, сообщил на конференции Fishnews заместитель гендиректора по коммерческой работе предприятия Вячеслав Квашнин.

На конференции Fishnews Online «Лососевая путина-2025. Планы и подготовка» специалисты Владивостокского морского рыбного порта рассказали, с чем будут встречать красную рыбу.

Все 11 причалов готовы к круглосуточной обработке судов, заявил заместитель генерального директора по коммерческой работе Вячеслав Квашнин. «На одну технологическую линию в сутки готовы выгружать до тысячи тонн», — добавил он. В рефвагоны бригада порта грузит за час до 60 тонн.

Заместитель генерального директора порта указал, что в этом месяце в порту завершается модернизация двух холодильных камер.

Единовременно на холодильниках порта может размещаться 23 тыс. тонн продукции. «Еще 27 тыс. тонн мы можем разместить в рефрижераторных контейнерах с подключением на наших площадках», — обратил внимание Вячеслав Квашнин.

Порт очень активно отработал минтаевую путину, напомнила руководитель управления по договорной работе Татьяна Антипьева. На холодильник было принято более 36 тыс. тонн минтая. Сейчас порт готов так же успешно принимать красную рыбу, подчеркнула представитель предприятия.

В прошлом году корреспондент Fishnews побывал в порту в лососевый сезон и рассказал о поездке в фоторепортаже.

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