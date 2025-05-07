Рыбный грузооборот Владморрыбпорта помогли нарастить минтайщики

Апрельский грузооборот уловов через причалы Владивостокского морского рыбного порта составил 23,1 тыс. тонн — на 34% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Прибавку обеспечила успешная минтаевая путина.

Кроме того, за четыре месяца с начала года портовики перевыполнили производственную программу по перевалке рыбы на 12%, рассказали Fishnews в пресс-службе компании.

Владморрыбпорт продолжает инвестировать в модернизацию портовой инфраструктуры и обновление материально-технического оборудования. Сейчас порт способен обрабатывать 620 тыс. тонн рыбы в год и хранить 55 тыс. тонн рефрижераторных грузов единовременно. Для обеспечения бесперебойных поставок рыбопродукции в крупнейшие товарораспределительные центры страны и на экспорт компания использует собственный мультимодальный сервис.

Портовики полны оптимизма и с нетерпением ждут главную для них путину года — лососевую, отметили в пресс-службе.

Напомним, за сезон «А» минтаевой путины на Дальневосточном бассейне в целом российские суда добыли более 1 млн тонн этой рыбы. Отмечена прибавка по северу Охотского моря: освоено порядка 845 тыс. тонн (+16,7 тыс. тонн).

Читайте также: Владивостокский морской рыбный порт принял новый буксир

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews