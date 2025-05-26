Для пользователей рыболовного журнала приготовили поправки

Минсельхоз представил проект изменений по рыболовному журналу. Поправки учитывают правоприменение и предложения пользователей водных биоресурсов, указали в ведомстве.

Проект приказа Министерства сельского хозяйства размещен для оценки регулирующего воздействия. Изменения предложено внести как в требования к содержанию и формам рыболовного журнала, так и в порядок его ведения, а также порядок передачи данных электронного рыболовного журнала. Напомним, что все эти вопросы регламентированы приказом Минсельхоза от 14 ноября 2022 г. № 802.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ведомство предлагает возможность подавать рыболовный журнал, который ведется в бумажном формате, в территориальное управление Росрыболовство, выдавшее разрешение на добычу. Планируется также разрешить задействовать журнал, не использованный в текущем календарном году, в следующем году при условии перерегистрации.

Еще одно изменение — увеличить время для закрытия отчетных суток лицом, ответственным за внесение информации в рыболовный журнал.

Разработчики приказа считают необходимым и расширить временные рамки для устранения технической неисправности программного комплекса «Электронный рыболовный журнал» — с нынешних 72 до 120 часов. Такие изменения учитывают практику.

Для восстановления работы ПК «ЭРЖ» в проекте предусмотрена возможность применения резервного электронного устройства, размещенного на судне или в подразделении пользователя водных биоресурсов. Это позволяет продолжать производственную деятельность без возвращения в порт для устранения неисправности программного комплекса, говорится в сопроводительных материалах.

Предлагается считать, что работоспособность ПК подтверждается ежедневной передачей данных в отраслевую систему мониторинга — без направления тестового отчета о работоспособности.

В проекте содержатся и другие изменения. В случае принятия приказ о поправках вступит в силу с 1 марта 2026 г.

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