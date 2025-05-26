Камчатским рыболовам-любителям упрощают доступ на участки

В Камчатском крае расширяют и модернизируют сервис по оформлению путевок для любительской рыбалки через региональный портал госуслуг. Со стартом лососевой путины начнется и выдача лицензий.

«С 1 июня в нашем регионе открывается сезон любительского рыболовства 2025 года. На региональном портале госуслуг возобновляется оформление лицензий на вылов водных биоресурсов. На сегодня доступны участки семи рыболовных компаний, а в ближайшее время к сервису присоединятся еще два участника», — рассказал заместитель министра цифрового развития Камчатки Григорий Бондаренко.

Теперь процесс оформления лицензий на вылов водных биоресурсов стал еще удобнее и доступнее для всех желающих, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, сервис был запущен в крае в 2022 г. Тогда лицензии оформлялись для участков, находящихся в пользовании Главрыбвода и двух частных компаний.

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