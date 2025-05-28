График достройки судов под инвестквоты останется на контроле у кабмина

Правительство продолжит контроль за строительством флота под инвестквоты, заявил на заседании коллегии Минсельхоза вице-премьер Дмитрий Патрушев. Другим важным направлением работы он назвал увеличение производства отечественных рыбных кормов.

Выступая 27 мая на итоговом заседании коллегии Минсельхоза, зампредседателя правительства Дмитрий Патрушев напомнил о ключевых показателях, с которыми российский рыбохозяйственный комплекс завершил 2024 г. «В прошлом году вылов водных биоресурсов составил 4,9 млн тонн, а производство аквакультуры — 380 тыс. тонн. Самообеспеченность рыбой достигла 138%», — привел цифры вице премьер.

Глава Минсельхоза Оксана Лут отметила, что такие результаты работы рыбаков позволят с запасом обеспечить внутренние потребности страны. «Добыча сардины-иваси стала рекордной за весь постсоветский период, — подчеркнула министр. — Вместе с тем у нас произошло снижение относительно 2023 года, что обусловлено слабой лососевой путиной, которая отстает в четные годы».

По словам Дмитрия Патрушева, дальнейший рост показателей отрасли невозможен без обновления рыболовного флота и строительства перерабатывающих заводов. «За счет нашей системной работы в этом направлении наметилась положительная динамика. Мы обязаны ее сохранить, но будем стараться даже ускорить. Поэтому контроль строительства флота будем продолжать и на площадке правительства», — пообещал вице-премьер.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в сегменте аквакультуры государство по-прежнему считает приоритетом уход от зависимости в импортных рыбных кормах. «Реализованные с господдержкой проекты за три года уже сократили дефицит в 2,5 раза. Эта работа должна быть продолжена, поскольку аквакультура — наша возможная точка роста, надо ее полностью использовать», — заявил Дмитрий Патрушев.

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