Нерест олюторской сельди оценили с воздуха

Специалисты Камчатского филиала ВНИРО провели авиаучетные исследования по оценке ресурсов корфо-карагинской (олюторской) сельди в Карагинской подзоне. Отмечено, что сроки нереста примерно совпали с прошлогодними.

Более 80 лет специалисты КамчатНИРО ведут мониторинг состояния запасов корфо-карагинской сельди — важнейшего промыслового объекта для дальневосточных рыбаков. Традиционно прогноз базируется на результатах исследований в нерестовый период (май) и во время нагула и зимовки сельди (ноябрь–декабрь). При этом исследования на нерестилищах авиаучетами имеют первостепенное значение, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В задачи экспедиции входят аэровизуальный учет и оконтуривание районов икрометания, оценка его интенсивности и величины нерестового запаса, определение биологических характеристик сельди, исследование условий воспроизводства.

Как рассказал начальник экспедиции, старший специалист лаборатории морских рыб Семен Веселов в течение почти 10 полетных часов на вертолете были обследованы основные нерестилища, расположенные в заливах Корфа, Уала и Анапка. Также собраны пробы нерестового субстрата с отложенной на него икрой, выполнены гидрологические исследования.

По оценке ученых, первые подходы сельди, а также ее нерест начались 6–7 мая. Наибольшее скопление было отмечено в заливе Анапка, а пик нереста в районе исследований в этом году пришелся на 10 мая.

Сейчас полученные данные находятся в обработке. Результаты исследований используют для оценки текущего и перспективного состояния запасов, обоснования общего допустимого улова сельди в Карагинской подзоне на 2027 г.

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