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Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Владимир Галицын: Надеемся, что прогноз на путину состоится

В этом году наука прогнозирует добычу на Дальнем Востоке порядка 311 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Основная доля в рекомендованном вылове традиционно принадлежит Камчатскому краю. Решения по организации путины сходны с теми, что были в прошлые годы, рассказал руководитель профильной ассоциации Владимир Галицын.

Лосососевая путина совсем скоро откроется в некоторых районах Камчатского края.

«Сегодня у нас непростая ситуация: мы подошли к тем годам, когда ожидаемая численность подходов лососей меньше, чем была еще пять-семь лет назад. То есть ждать особых рекордов по вылову уже не стоит — о чем и рыбохозяйственная наука, и мы говорили неоднократно», — рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын в интервью Fishnews.

На 2025 г. прогноз по добыче тихоокеанских лососей в Камчатском крае составляет порядка 199 тыс. тонн. «Наш регион по-прежнему остается лидером на путине по Дальнему Востоку. Надеюсь, что прогноз рыбохозяйственной науки по большей части оправдается. К освоению рекомендован неплохой объем, даже если сравнивать с прошлым и 2022 годами (тогда стартовые прогнозы для региона составляли около 170 тыс. тонн и 150 тыс. тонн соответственно). Можно также оценить динамику по нечетным годам. Нынешний год схож по прогнозам с 2017 годом», — обратил внимание руководитель объединения.

Тогда прогнозировался вылов 186 тыс. тонн. В итоге рыбаки поймали более 240 тыс. тонн. Причем между объемами добычи на западном и восточном побережьях была существенная разница. Основной промысел тогда пришелся на Восточную Камчатку. При прогнозе по горбуше в 70 тыс. тонн там поймали без малого 150 тыс. тонн. На Западной Камчатке при стартовой цифре в 20 тыс. тонн добыли лишь 10 тыс. тонн. «Хочется надеяться, что в этом году ситуация не повторится и на западном побережье путина также состоится. Прогноз по вылову горбуши примерно одинаковый: по 70 с небольшим тысяч тонн на Западную и Восточную Камчатку», — отметил Владимир Галицын.

Региональная комиссия по анадромным уже приняла решения по организации путины. Они несильно отличаются по годам, сообщил собеседник Fishnews. Из принципиальных моментов он назвал, в частности, более раннее открытие лова на реке Вывенка: в прошлом году старт давался 15 июня, в этом — 5 июня. Также раньше решено открыть добычу на реке Апука — с 10 июня.

О других планах на путину в Камчатском крае читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: дальний востоккамчатка
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Владимир ГАЛИЦЫН

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