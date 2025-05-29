Региональная комиссия по анадромным уже определила основные меры регулирования на путину. Какие объемы вылова ожидаются в крае, что нового в этом году в плане организации промысла, в интервью Fishnews рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Руководитель отраслевого объединения также прокомментировал подготовку к путине в свете предстоящего перезакрепления рыболовных участков.

— Владимир Михайлович, с 1 июня в некоторых районах Камчатского края уже стартует лососевая путина. Расскажите, пожалуйста, какие ожидания в этом году от промысла и какие прогнозируются подходы в разных промысловых районах по тем или иным видам тихоокеанских лососей?

— Сегодня у нас непростая ситуация: мы подошли к тем годам, когда ожидаемая численность подходов лососей меньше, чем была еще пять-семь лет назад. То есть ждать особых рекордов по вылову уже не стоит — о чем и рыбохозяйственная наука, и мы говорили неоднократно.

На 2025 год прогноз по добыче тихоокеанских лососей в Камчатском крае составляет порядка 199 тыс. тонн. Наш регион по-прежнему остается лидером на путине по Дальнему Востоку. Надеюсь, что прогноз рыбохозяйственной науки по большей части оправдается. К освоению рекомендован неплохой объем, даже если сравнивать с прошлым и 2022 годами (тогда стартовые прогнозы для региона составляли около 170 тыс. тонн и 150 тыс. тонн соответственно). Можно также оценить динамику по нечетным годам. Нынешний год схож по прогнозам с 2017 годом. Тогда прогнозировался вылов 186 тыс. тонн. В итоге поймали более 240 тыс. тонн. Причем между объемами добычи на западном и восточном побережьях была существенная разница. Основной промысел тогда пришелся на Восточную Камчатку. При прогнозе по горбуше в 70 тыс. тонн там поймали без малого 150 тыс. тонн. На Западной Камчатке при стартовой цифре в 20 тыс. тонн добыли лишь 10 тыс. тонн. Хочется надеяться, что в этом году ситуация не повторится и на западном побережье путина также состоится. Прогноз по вылову горбуши примерно одинаковый: по 70 с небольшим тысяч тонн на Западную и Восточную Камчатку.

Приняты решения в рамках стратегии по организации лососевой путины. Они несильно отличаются по годам. Из принципиальных моментов — более раннее открытие лова на реке Вывенка: в прошлом году старт давался 15 июня, в этом — 5 июня. Также раньше решено открыть добычу на реке Апука — с 10 июня. Мониторинг прошлых лет показал очень плохую ситуацию по ранней нерке на этих водных объектах, поэтому предусмотрено такое регулирование.

Из запретов, вводимых в 2025 году, можно отметить запрет на добычу чавычи на реке Опала. В прошлом году в ходе мониторинга отмечались единичные экземпляры этого вида лососей на нерестилищах, поэтому в предстоящую путину решили ограничить даже удебное любительское рыболовство. Также на Опале будет усилена рыбоохрана. Надеюсь, что все эти меры приведут к восстановлению запасов когда-то рыбной реки.

В Мильковском, Быстринском муниципальных округах, в верховьях реки Камчатка, вводится четыре проходных дня через два, тогда как раньше использовался режим: два пропускных дня через два.

На заседании Дальневосточного научно-промыслового совета директор ВНИРО Кирилл Викторович Колончин озвучил предложение ввести запрет на использование в путину 2025 года неводов с длиной центрального крыла более 1,5 км и количеством ловушек более двух на западном побережье Камчатки. Хотя до этого мы предлагали такие ограничения только на морских неводах в устьевой части реки Опала, чтобы ограничить пресс на этот водный объект. Новый вариант предлагаемого регулирования стал для нас неожиданным. Я обратился к руководителю Росрыболовства Илье Васильевичу Шестакову, и он дал поручение рассмотреть вопрос. Мы организовали обсуждение, и подавляющее большинство пользователей Западной Камчатки поддержали предложенную меру об ограничении по всему побережью на 2025 год. Посмотрим, каков будет результат ее применения: какой уровень заполнения нерестилищ покажет мониторинг.

В этом году мы в очередной раз подтвердили, что ассоциация профинансирует облеты для обследования нерестилищ в Камчатском крае — это порядка 13-14 млн рублей. Такая работа будет продолжена.

Впервые, по-моему, за всю историю промысла на Камчатке как объект промышленного рыболовства введена сима. Сначала этот вид лососей предусмотрели для любительской рыбалки, увеличивая объемы. А теперь предполагается промышленный лов симы на Западной Камчатке — в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах.

Сима в достаточно больших объемах встречается в уловах в начале рыбалки. Попробуем в этом году вести ее промысел. Наука попросила нас дать объективные данные о присутствии симы в уловах — будем собирать такую информацию. Надеемся, что объем возможного вылова на следующий год будет увеличен.

Относительно прошлых лет также можно отметить ожидаемое снижение прогноза вылова нерки на реке Камчатка. Если в прошлом году стартовый прогноз составлял 6,5 тыс. тонн, то на этот год — 4 тыс. тонн. Наука предупреждала, что плохое заполнение нерестилищ в 2018-2019 годах даст нам теперь малые подходы. Посмотрим, как будет складываться ситуация.

— Как ситуация с рыболовными участками влияет на подготовку к промыслу этого года?

— Всё, что происходит вокруг участков, психологически влияет на предприятия, так как люди не понимают, сколько им осталось работать и при каких условиях. Мы предполагаем, что значительная часть рыбохозяйственных компаний откажется от большинства или многих своих рыболовных участков. Будем смотреть, но для меня показательно, например, что на аукцион по распределению первых четырех участков для промысла поступила только одна заявка. Цена лотов сильно завышена, и те затраты, которые еще нужно понести на организацию добычи, не оправдываются.

В целом же предприятия, по крайней мере в этом году, нацелены работать на всех участках, где возможен промысел. Договоры действуют. Надеемся, что они, как это было гарантировано, продолжат действовать до завершения своего срока.

Рыбоохрану наши коллеги предполагают организовывать на уровне прошлых лет. Напомню, что ежегодно мы направляем до 500 млн рублей на защиту водных биоресурсов. Эта работа будет продолжена.

Если перезакрепление участков будет в 2026 году, то это, конечно, определенный бонус, но относительный. Перезаключение договоров все равно предстоит, надо будет заплатить деньги. Мы надеемся, что все-таки путина состоится, добыто будет даже чуть больше 200 тыс. тонн. И у пользователей будет возможность по результатам путины нынешнего года сформировать запас по деньгам на 2026 год.

— Законопроект о единовременном перезакреплении рыболовных участков движется к рассмотрению в основном чтении…

— Да, и я поддерживаю предложение, с которым выступила на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам председатель нашего Законодательного собрания Ирина Леонидовна Унтилова: продлить кампанию по переоформлению до сентября следующего года. Прибавка по времени, казалось бы, небольшая, но она позволит предприятиям отработать еще и путину 2026 года — а это дополнительные финансы, которые для перезакрепления очень нужны. Заместитель председатель Госдумы Ирина Анатольевна Яровая акцентировала внимание на необходимость вернуться к этому вопросу — для рыбаков региона это очень важно.

Вице-спикер Госдумы, сенаторы от Камчатского края и наш региональный парламент, губернатор Владимир Викторович Солодов, краевое правительство проделали и проделывают огромную работу по поддержке рыбохозяйственного комплекса Камчатки.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Май 2025 г.