Спасать Волго-Ахтубинскую пойму поможет ВНИРО

Волгоградская область привлечет к проекту обводнения Волго-Ахтубинской поймы Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Администрация региона и ВНИРО заключили соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили заместитель губернатора Василий Иванов и директор института Кирилл Колончин, сообщили Fishnews в пресс-службе областной администрации.

«Наше сотрудничество приобретает особую актуальность в наши дни — в период наступившего маловодья в Волжском бассейне и подготовки к реализации масштабного экологического проекта, направленного на сохранение и обводнение Волго-Ахтубинской поймы — одного из крупнейших биосферных заповедников нашей страны», — подчеркнул глава региона Андрей Бочаров.

Кирилл Колончин также отметил важность расширения сотрудничества и напомнил, что теперь в городе-герое функционирует не просто отделение регионального уровня, а Средневолжский филиал ВНИРО. Его деятельность распространяется на всю Среднюю Волгу, в подчинении — центры Саратовской области, Республики Татарстан, Пермского края.

«Взаимодействие с Волгоградской областью достаточно хорошее, мы можем выполнять совместную работу на высоком уровне. Нехватка воды сегодня — проблема всей Волги. Уверен, что проект, который недавно получил поддержку парламента, благодаря вашей моторике будет реализован. Будем вместе работать», — выразил уверенность руководитель института.

В мае в рамках дней Волгоградской области в Совете Федерации состоялось обсуждение масштабного проекта обводнения и сохранения Волго-Ахтубинской поймы. Проект, представленный губернатором, получил высокую оценку и поддержку сенаторов, отметили в пресс-службе.

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