Еще одну партию рыболовных участков на Камчатке выставили на торги

На электронный аукцион отправилось 12 рыболовных участков для организации любительской рыбалки в Камчатском крае. В том числе три РЛУ, которым ранее найти пользователя не удалось.

На этот раз на аукцион в Камчатском крае выставили 12 рыболовных участков. По новым правилам торги организуются на электронной платформе. Два участка предложены в Алеутском муниципальном округе, на острове Беринга, — на реках Федоскина и Гаванская. Вновь выставлен и участок в Охотском море в Тигильском округе, сообщает корреспондент Fishnews. Эти РЛУ предлагались ранее, но заявок на участие не поступило.

Для закрепления предложены также участок в заливе Корфа в Олюторском районе, два участка в Елизовском районе на реках Асача и Новый Смелячик, в Тигильском районе — на реке Тигиль, в Быстринском районе — на реках Тыркачин, Тваян, Быстрая, в Усть-Большерецком районе — два участка на реке Голыгина.

Предназначены РЛУ для добычи анадромных видов рыб. Прием заявок на участие проходит до 19 июня. Начало самих торгов запланировано на 23 июня.

Самый дорогой участок — в заливе Корфа. Он предложен с начальной ценой свыше 2,7 млн рублей.

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