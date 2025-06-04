В Пскове размежевали «рыбные» компетенции региональных властей

Псковское областное собрание депутатов приняло закон, разграничивающий полномочия органов власти региона в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Закон состоит из семи статей, сообщили Fishnews в пресс-службе областного парламента. Распределение квот добычи для любительского и промышленного рыболовства отнесено к компетенции профильного уполномоченного органа.

Полномочия по определению границ рыболовных участков, утверждению их перечня и заключению договоров на пользование этими РЛУ также сохранены за исполнительным органом.

Предусмотрено, что решением регионального правительства формируется рыбохозяйственный совет Псковской области. К полномочиям областного собрания депутатов относится принятие законов в этой сфере и контроль за их исполнением.

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