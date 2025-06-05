Сенаторы поддержали ТОР для Магадана

Совет Федерации одобрил закон для создания в Магаданской области территории опережающего развития. Режим ТОР должен помочь в привлечении в регион инвестиций.

Закон, снимающий ограничения на создание территории опережающего развития в границах особой экономической зоны, прошел Совет Федерации. Напомним, что инициативу внесло на рассмотрение парламента в марте правительство.

«Федеральный закон устанавливает право создание территории опережающего развития в Магаданской области в административных границах города Магадан с сохранением действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны», — обратил внимание коллег сенатор Андрей Хапочкин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, закон рассматривался в пакете с поправками в Налоговый кодекс. Для того чтобы исключить дублирование льгот, с 1 января 2026 г. прекращается предоставление налоговых преференций в рамках ОЭЗ. При этом снимается запрет на получение участником особой экономической зоны Магаданской области инвестиционных налоговых вычетов.

Поддержанные сенаторами изменения законодательства также снимают запрет на создание территории опережающего развития в границах ОЭЗ Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов.

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