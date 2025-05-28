Сахалинская область выработала решения на лососевую путину

Комиссия по регулированию добычи анадромных рыб в Сахалинской области установила объемы вылова тихоокеанских лососей на 2025 г. Также определены принципы для организации лова на Северных Курилах.

Региональная комиссия по анадромным в Сахалинской области установила объемы вылова лососей для промышленной добычи, организации любительской рыбалки, а также традиционного рыболовства КМНС.

Как сообщает корреспондент Fishnews, основные объемы возможного вылова приходятся на Восточный Сахалин. В Восточно-Сахалинской подзоне для добычи установлено горбуши — 20614,247 тонны, кеты — 16491,519 тонны, кижуча — 22,139 тонны.

На побережье Западного Сахалина объемы горбуши — 835,357 тонны, кеты — 2121,599 тонны. В том числе на северо-западе (Северо-Охотоморская подзона и подзона Приморье в границах области): 798,803 тонны горбуши и 1930,104 тонны кеты; на юго-западе (Западно-Сахалинская подзона) — 36,554 тонны горбуши и 191,495 тонны кеты.

Объемы для Камчатско-Курильской подзоны (в границах области): 500 тонн горбуши, 250 тонн кеты, 200 тонн нерки и 50 тонн кижуча. Для Северо-Курильской зоны: 2464,22 тонны горбуши, 1406,566 тонны кеты, 1198,8 тонны нерки, 348,8 тонны кижуча. Между этими двумя промысловыми районами допустимо перераспределение.

На Южно-Курильскую зону комиссия установила 222,86 тонны горбуши, 9366,318 тонны кеты, 11,4 тонны нерки.

Также комиссия определила сроки промышленного рыболовства лососей на Северных Курилах — именно они начинают промышленную путину в Сахалинской области. Промысел в Северо-Курильской зоне откроется 18 июня, а в Камчатско-Курильской подзоне — 22 июня. Определены места добычи и объемы вылова для предприятий.

Кроме того, комиссия решила сдвинуть сроки организации любительского лова симы удебными орудиями на юго-западном Сахалине (мыс Погиби — мыс Крильон) — завершение перенесено на 20 июня.

Ранее о подготовке к лососевой путине — одной из важнейших для Сахалинской области — министр по рыболовству региона Иван Радченко и президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов рассказали на конференции Fishnews Online.

Читайте также: Решение на перспективу: в регионах ожидают ясности по срокам переоформления участков

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews