Торги по рыболовным участкам продолжаются на Камчатке

Победителем на аукционе по закреплению участка для организации любительского лова на реке Опала в Камчатском крае стала фирма «Пурга». Это единственный лот из четырех выставленных, который был расторгован.

Аукцион по распределению рыболовных участков на Камчатке для организации любительской рыбалки прошел 5 июня. Всего было выставлено четыре лота, однако непосредственно до торгов добрался только участок на реке Опала в Усть-Большерецком районе — на остальные лоты не поступило заявок (сейчас они уже вновь выставлены на продажу).

Победителем по участку на Опале стала зарегистрированная в крае фирма «Пурга» — такая информация размещена на странице торгов в системе РАД, сообщает корреспондент Fishnews.

РЛУ ушел более чем за 4,3 млн рублей при стартовой цене свыше 3,8 млн рублей. Виды водных биоресурсов, указанные для участка, — анадромные рыбы: горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча, сима, гольцы.

По новым правилам, при добыче анадромных видов рыб пользователю участка необходимо заключить и выполнять соглашение об участии в социально-экономическом развитии территории.

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