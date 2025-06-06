В закон собираются внести изменения по реестру разрешений на вылов

В Госдуме планируется рассмотреть изменения о ведении реестра разрешений на добычу. Предполагается, что сведения из него будут обязательны для применения в других государственных информационных ресурсах, а также при межведомственном информационном взаимодействии.

В законопроект, который изначально был посвящен кампании по перезакреплению рыболовных участков, ко второму чтению депутаты также предложили большой блок изменений по разрешениям на добычу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется, что разрешение на вылов будет подтверждаться внесением записи в специальный реестр. Это касается разных видов рыболовства.

Согласно предложенным поправкам, в реестр будет вноситься запись о предоставлении разрешения на добычу в отношении каждого судна, а также каждого лица, занимающегося рыболовством без использования флота.

Будут указываться сведения о том, кому предоставлено право на вылов, о судне, рыболовном участке, разрешенных для освоения видах водных биоресурсов, орудиях, способах и сроках добычи и т.д.

Выписка из реестра предоставляется в форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного документа, в том числе с использованием портала госуслуг.



Внесение изменений в реестр будет подтверждаться выпиской.

Органам федеральной службы должен обеспечиваться доступ к содержащейся в реестре информации.

На каждом судне представителям контролирующих органов должен обеспечиваться доступ к информации о разрешении на вылов в порядке, предусмотренном правительством. Это же распространяется на осуществление рыболовства без применения флота.

«Содержащиеся в реестре разрешений сведения обязательны для использования в иных государственных информационных ресурсах, а также при межведомственном информационном взаимодействии», — говорится в предлагаемой редакции законопроекта.

Порядок ведения реестра и внесения в него изменений, а также порядок обеспечения доступа к информации органам федеральной службы безопасности должно установить правительство.

Предполагается, что положения о разрешениях и реестре вступят в силу с 1 марта 2026 г. При этом сформулированы переходные положения для разрешений, выданных в форме документа. Так, разработчики поправок предложили, чтобы разрешения, действующие на 1 марта, включались в реестр «путем внесения в него соответствующей записи» и действовали до окончания своего срока.

Также предусматривается, что разрешения или выписки должны быть на каждом судне, используемом для рыболовства, а также у каждого из лиц, рыбачащих без применения судов, до 1 января 2027 г.

Текст законопроекта ко второму чтению с учетом поправок смотрите в телеграм-канале Fishnews .

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