Доли квот трески и спизулы вновь остались без покупателя

На участие в торгах по закреплению долей квот для промысла трески в Балтийском море и спизулы в Японском не поступило заявок — аукцион признали несостоявшимся.

На электронный аукцион были выставлены три доли квот, сообщает корреспондент Fishnews. Покупателям предлагалась доля квоты спизулы в подзоне Приморье — в 7,356% со стартовой ценой свыше 10,2 млн рублей, а также две доли квоты трески в Балтийском море (26 подрайон) — 7,45% с начальной ценой более 1,65 млн рублей и 7,25% со стартовой стоимостью более 1,6 млн рублей.

Ранее права на промысел этих объектов уже выставлялись на торги, тогда желающих приобрести их также не оказалось.

Читайте также: Сахалинский участок под марикультуру ушел более чем за 2,9 млн рублей

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews